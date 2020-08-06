"Мы убедили в этом весь мир": украинцев назвали нацией воров

Мэр Днепра не поскупился на высказывания

Мэр украинского города Днепр Борис Филатов раскритиковал борьбу с коррупцией в стране.

Он отметил, что воровство является чертой менталитета жителей Украины. Об этом политик заявил в эфире ютуб-канала "Смотрящие".

"Мы сами себя поместили в парадигму о том, что мы - нация воров, и мы убедили в этом весь мир", - заявил Филатов.

Для примера он привел статистику раскрываемых дел в Днепре. За последние годы при Петре Порошенко и Владимире Зеленском было возбуждено 286 уголовных дел, из них до суда дошло 30, а закончилось обвинительным приговором одно.

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