Депутат МГД Самышина напомнила горожанам о возможности пройти бесплатный онкоскрининг

Он проводится с 30 июля

Главный врач ГБУЗ Городской поликлиники №3 Елена Самышина напомнила москвичам, что с 30 июля и весь август в столице можно бесплатно пройти скрининг на онкологию.

Во время пандемии проводившийся скрининг касался преимущественно выявления коронавируса на ранних стадиях у бессимптомных пациентов. Сейчас, с сокращением числа больных COVID-19, массовые обследования вновь становятся актуальными, и в первую очередь есть спрос на выявление онкологических заболеваний, объяснила депутат МГД в разговоре с изданием "Аргументы и факты".

В нынешнюю программу онкоскрининга входит определение у населения предпосылок к самым распространённым видам рака.

"В его рамках женщины 18-39 лет смогут пройти УЗИ молочных желез, а от 40 лет и старше – маммографию. Кроме того, москвичкам старше 18 лет предложат сдать мазок на онкоцитологию для выявления заболеваний шейки матки. Мужчинам от 45 лет предлагается сдать кровь на простат-специфический антиген (ПСА), а всем пациентам старше 40 лет – анализ кала на скрытую кровь для выявления риска рака прямой и толстой кишки", - уточнила Самышина.

Бесплатно обследоваться смогут все горожане с московским полисом ОМС. Для этого на сайте Департамента здравоохранения им нужно выбрать поликлинику, к которой они приписаны, либо удобную для них и записаться по появившемуся на экране номеру телефона на приём, взяв с собой полис и паспорт.

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