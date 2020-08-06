В МГУ прокомментировали задержание бывшего проректора Гришина

У вуза не было претензий к его работе

Задержание бывшего проректора МГУ Алексея Гришина не связано с его работой в вузе.

Об этом заявили ТАСС в пресс-службе университета. Гришин уволился 28 июля по собственному желанию после окончания отпуска.

"Информация последних дней о прежней трудовой деятельности Гришина в других городах и в других организациях не имеет отношения к Московскому университету", - подчеркнули в МГУ имени Ломоносова.

В вузе Гришин работал должности проректора по общим вопросам с осени 2019 года. Во время пандемии отвечал за координацию работы университетских структур. Замечаний к его работе не было.

О задержании в Москве экс-главы минстроя Самарской области и бывшего проректора МГУ Алексея Гришина стало известно накануне. Его подозревают в преднамеренном банкротстве. В настоящее время задержанный доставлен в Саранск, с ним ведутся следственные действия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"