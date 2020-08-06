ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В МГУ прокомментировали задержание бывшего проректора Гришина

19:00
  • четверг
  • 06 августа 2020

У вуза не было претензий к его работе

Задержание бывшего проректора МГУ Алексея Гришина не связано с его работой в вузе.

Об этом заявили ТАСС в пресс-службе университета. Гришин уволился 28 июля по собственному желанию после окончания отпуска.

"Информация последних дней о прежней трудовой деятельности Гришина в других городах и в других организациях не имеет отношения к Московскому университету", - подчеркнули в МГУ имени Ломоносова.

В вузе Гришин работал должности проректора по общим вопросам с осени 2019 года. Во время пандемии отвечал за координацию работы университетских структур. Замечаний к его работе не было.

О задержании в Москве экс-главы минстроя Самарской области и бывшего проректора МГУ Алексея Гришина стало известно накануне. Его подозревают в преднамеренном банкротстве. В настоящее время задержанный доставлен в Саранск, с ним ведутся следственные действия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
МГУ
МГУ
Алексей Гришин
Алексей Гришин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.