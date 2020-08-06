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Лукашенко рассказал о напряженности в отношениях с Путиным

19:25
  • четверг
  • 06 августа 2020

Белорусский лидер при этом уверен, что они хорошие друзья

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным. У них непростые отношения, возникают сложности, но они остаются друзьями, заявил белорусский лидер.

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"Да, у нас есть определенные напряжения, потому что мы оба сильные личности... Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом... Я считаю, что старший брат должен всегда младшего поддерживать, и я всегда это Путину говорю", - сказал Лукашенко в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

По словам Лукашенко, Путин никогда не давил на него и не угрожал, потому что понимал, что это бесполезно.

"Чего только у нас не было, но мы очень хорошие друзья, несмотря на эти перипетии. Я надеюсь, что мы остаемся друзьями. Я ему могу сказать все, что угодно, и он мне тоже может сказать, можем матюкнуться там друг на друга", - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что он и Путин – мужики, но это единственное, в чем они похожи.

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