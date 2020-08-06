Евгений Герасимов помог решить проблему не выходившей на улицу девять лет москвички-инвалида

Депутат продолжит контролировать благополучие пенсионерки

Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов помог инвалиду-колясочнику из Можайского района Елене Воробьевой, которая девять лет не выходила из дома.

Женщина проживала на третьем этаже в квартире, не приспособленной для проживания инвалида-колясочника. Позже по программе ей предложили квартиру в доме-новостройке на 15 этаже. Воробьева рассказала об этом будущему депутату МГД в 2019 году во время предвыборной кампании.

По словам Герасимова, он сразу же обратился в Департамент городского имущества города Москвы. В результате женщине предложили квартиру на первом этаже.

"Но на этом история не закончилась. ГБУ "Жилищник" района Можайский потребовал у Елены Васильевны съехать со старой квартиры до 5 августа, но она попросила отсрочку хотя бы до 11 числа", - рассказал Герасимов журналистам издания "Аргументы и Факты".

Депутат выяснил, что причина ее просьбы была веской. Новое жилье оказалось не готовым к заселению, а 10 августа Воробьевой должны принести пенсию на дом по старому адресу.

"Елене Васильевне я сообщил, что до 11 августа она может быть спокойна – пенсию ей принесут на дом по старому адресу", - рассказал депутат и отметив, что до переезда в ее старой квартире не отключат воду, свет и электричество, а ремонт нового жилья закончат в кратчайшие сроки.

Он также сообщил, что продолжает контролировать вопрос и пообещал приехать на новоселье к Воробьевой. Герасимов подчеркнул, что уделяет особое внимание проблемам инвалидов, особенно маломобильных групп.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"