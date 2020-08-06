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Ефремов намекнул на происки зловещего двойника

19:25
  • четверг
  • 06 августа 2020

Актер с трудом узнает себя на видео с места ДТП

Актер Михаил Ефремов признался, что с трудом узнает себя на видео с места ДТП. Он намекнул, что это мог быть "мистер Хайд".

"С трудом узнаю. Это преждевременно говорить. Знаете, кто такой мистер Хайд? Мистер Хайд (персонаж повести Роберта Стивенсона)", - ответил актер на вопрос адвоката потерпевших Александра Добровинского, который во время заседания обратился к Ефремову с вопросом, узнает ли он себя на записях.

В четверг в суде показали видео, где Ефремов после аварии признается, что был за рулем автомобиля, передает "Интерфакс". Сейчас актер не признает вины, ссылаясь на то, что он ничего не помнит.

"Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" - повесть, написанная шотландским писателем Робертом Стивенсоном в 1886 году. В повести раскрывается тема двойственности человеческой личности.

Подробнее о том, как прошли слушания по делу Ефремова, смотрите в видео:

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