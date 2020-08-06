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Лукашенко о Зеленском: Володя, бывало, ляпнет - умрешь со смеха

20:06
  • четверг
  • 06 августа 2020

Но на посту президента он ничего не добьется

Президент Украины Владимир Зеленский хороший человек, но он не сможет добиться результата на посту главы государства.

Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире Youtube-канале "В гостях у Гордона". Он считает, что у Зеленского не хватит времени реализовать себя.

"Володя хороший человек… Он, конечно, не глупый человек, хоть и из другой сферы <…> Но поверьте мне как опытному президенту - президентами не становятся, президентами рождаются", - отметил Лукашенко.

В обычной жизни Зеленский – легкий человек. Раскованный, улыбчивый, компанейский, рассказал белорусский президент.

"Он сам по своему складу — он не такой, как я, я этого не могу. Он такое ляпнет в хорошем смысле слова — просто умрешь от смеха", - отметил Лукашенко.

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