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Лукашенко похвастался, что может выпить полведра

20:44
  • четверг
  • 06 августа 2020

Но позволяет себе алкоголь только в двух случаях: с коллегами и женщинами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, по какому случаю он может позволить себе выпить.

Белорусский лидер признался, что может выпить полведра, но притрагивается к алкоголю только в двух случаях: когда находится в компании коллег-президентов и в обществе женщин.

"Полведра могу выпить, но потом могут похоронить... <…> У меня есть, я его называю "мой лучший друг-провокатор" - это Нурсултан Назарбаев. Он садится и знает, что я выпить не могу, как там члены политбюро, наливает: "Ну что Саш, понемножку?", - поделился Лукашенко в эфире Youtube-канале "В гостях у Гордона".

В женской компании белорусский лидер выпивает потому, что не хочет "сидеть и делать вид, что трезвенник", передает РИА Новости.  

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