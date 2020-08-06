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"Весело, но страшно": Бондарчук показала на видео отдых с женихом

21:08
  • четверг
  • 06 августа 2020

Ранее СМИ писали, что в ближайшее время пара сыграет свадьбу

51-летняя модель и журналист Светлана Бондарчук опубликовала видео со своим женихом Сергеем Харченко. В ближайшее время пара сыграет свадьбу, писали ранее СМИ.

На кадрах Бондарчук и Харченко катаются на аттракционе. "Очень весело, но очень страшно. В каждом из нас живёт ребёнок. Запереть его на веки вечные – дело нехитрое", - написала в инстаграме Бондарчук.

Харченко - директор дизайнерского агентства. Ранее журналисты назвали дату его свадьбы с Бондарчук. Торжество может состояться уже 15 августа. Отметим, что пока это не официальная информация.

В 2016 году Светлана развелась с режиссером Федором Бондарчуком. Экс-супруги воспитывают сына и дочь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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