"Весело, но страшно": Бондарчук показала на видео отдых с женихом

Ранее СМИ писали, что в ближайшее время пара сыграет свадьбу

51-летняя модель и журналист Светлана Бондарчук опубликовала видео со своим женихом Сергеем Харченко. В ближайшее время пара сыграет свадьбу, писали ранее СМИ.

На кадрах Бондарчук и Харченко катаются на аттракционе. "Очень весело, но очень страшно. В каждом из нас живёт ребёнок. Запереть его на веки вечные – дело нехитрое", - написала в инстаграме Бондарчук.

Харченко - директор дизайнерского агентства. Ранее журналисты назвали дату его свадьбы с Бондарчук. Торжество может состояться уже 15 августа. Отметим, что пока это не официальная информация.

В 2016 году Светлана развелась с режиссером Федором Бондарчуком. Экс-супруги воспитывают сына и дочь.

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