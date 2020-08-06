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В Якутии люди чудом спаслись от огня (видео)

22:03
  • четверг
  • 06 августа 2020

В регионе горит более 250 тысяч гектаров тайги

Жители Якутии чудом спаслись от огня, который перекинулся через реку Алазея и практически вплотную приблизился к дизельной электростанции села Сватай. "ТВ Центр" публикует видео с места происшествия.

В середине июля энергетики провели минерализированную полосу по периметру территории станции. А сегодня целый день её пришлось расширять. Сейчас спасатели, энергетики и местные жители контролируют ситуацию, чтобы огонь не перекинулся на энергообъект и жилые дома.

В тушении задействованы 60 сотрудников МЧС. Завтра в район прибудет подкрепление - аэромобильная группа спасателей. В самой республике, где действует режим ЧС, ситуация с лесными пожарами ухудшилась. Столицу региона окутал густой смог. В воздухе превышена предельно-допустимая концентрация загрязняющих веществ. По оперативным данным Авиалесоохраны, в Якутии горит более 250 тысяч гектаров тайги.

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