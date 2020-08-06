Противостояние кобры и банды сурикатов попало на видео

Был напряженный бой, одной из сторон пришлось сдаться

В соцсетях появилось видео ожесточенной битвы между стаей сурикатов и коброй.

Видео опубликовал офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда в своем Twitter.

Схватка произошла в Южно-Африканской республике. На кадрах можно заметить, как несколько сурикатов очень близко подобралась к кобре. Змее такое вторжение не понравилось, она начала шипеть и бросаться.

Однако это не остановило сурикатов и они начали отвечать противнику. В результате кобре пришлось признать поражение и отступить.

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