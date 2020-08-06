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Названы требования захватившего банк во Франции мужчины

22:22
  • четверг
  • 06 августа 2020

Злоумышленнику 34 года, он вооружен пистолетом

ЧП во французском Гавре. Мужчина захватил заложников в отделении банка в самом центре города. В здании первоначально он удерживал 6 человек, двоих позже отпустил, а один сбежал.

К месту событий немедленно прибыли наряды полиции. Оцеплен весь квартал. Дороги около банка перекрыты. Силам правопорядка уже удалось установить, что злоумышленнику 34 года, и он вооружён пистолетом. Он потребовал отпустить палестинских детей, которых задерживают в тюрьмах Израиля. А также разрешить свободный доступ для мусульман к мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Есть сведения, что мужчина был под наблюдением полиции как человек, подверженный влиянию радикальных идей. Также сообщается, что он наблюдался в психиатрическом учреждении.

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