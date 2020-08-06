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Билл Гейтс предсказал "катастрофу страшнее коронавируса"

22:11
  • четверг
  • 06 августа 2020

Она может произойти в ближайшие десятилетия

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс предсказал крупный экологический кризис.

Ситуация окажется куда хуже нынешней пандемии коронавируса. Новой проблемой для человечества станет изменение климата, считает Гейтс.

"Если вы хотите понять, какой ущерб нанесет изменение климата, посмотрите на COVID-19 и распределите страдания на гораздо более длительный период времени", - заметил предприниматель.

Гейтс сообщил, что летальность от коронавируса в мире составляет в среднем 14 человек на 100 тысяч человек населения. Такой же смертности планета достигнет в ближайшие 40 лет из-за повышения температуры, а к 2100 году этот показатель будет в пять раз больше.

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