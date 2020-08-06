В России запатентовали препарат от цитокинового шторма при коронавирусе

Он поможет врачам бороться с осложнениями у больных COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат от коронавируса нового типа.

Новое средство способно предотвратить или смягчить так называемый цитокиновый шторм - неконтролируемое воспаление, пишет ТАСС. Именно этот синдром нередко является причиной смерти при коронавирусной инфекции.

После завершения клинических исследований и регистрации препарата в Минздраве ФМБА планирует наладить его массовое производство и отправить врачам. Лекарство поможет медикам бороться с осложнениями, развивающимися у больных с коронавирусной инфекцией и приводящими к летальным исходам.

Роспатент уже принял решение о выдаче патента. Документы находятся в стадии оформления.

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