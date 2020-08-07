К задержанию россиян в Белоруссии могут быть причастны спецслужбы Украины

Билеты для россиян покупались через украинские компании

В истории с арестом в Белоруссии россиян могут быть замешаны спецслужбы Украины. К такому выводу пришли журналисты "Комсомольской правды" (kp.ru), в распоряжении которых оказались подробности случившегося.

По данным источника газеты в российских спецслужбах, группа россиян была завербована неким "Сергеем Петровичем". С виртуального номера он обзванивал бывших бойцов ЧВК "Вагнер" с предложением поработать на охране нефтяных объектов в Сирии. Одним из тех, с кем общался "Сергей Петрович" стал Артем Миляев с позывным "Шаман". Он, по данным газеты, ранее принимал участие в боевых действиях в Донбассе. "Шаман" за 14 тысяч долларов согласился найти 180 добровольцев.

В начале июля "Сергея Петровича", который якобы погиб в Ливии, заменил новый куратор. Он общался с "Шаманом" по телефону с кодом и номером Венесуэлы. Куратор предложил группе поработать в этой стране. Четыре группы россиян должны были отправиться в Каракас через Стамбул и Гавану. Первую группу возглавлял сам "Шаман", в нее входили преимущественно люди, имевшие ранее украинское гражданство и участвовавшие в боевых действиях в Донбассе. Она должна была вылететь из Минска 25 июля.

"Авиабилеты выглядели как приобретенные через интернет-сайт фирмы Must Go (зарегистрированной в Киеве). Однако с указанием на билетах реквизитов туристической компании Coral Travel. Но через офис "Турецких авиалиний" в Москве было установлено, что они приобретались в авторизированном агентстве, зарегистрированном на территории Украины", - пишет "Комсомольская правда".

Выяснилось, что все билеты приобретались через украинские агентства, зарегистрированные в Киеве и во Львове. Незадолго до отъезда первой группы из Москвы в Минск дата вылета в Стамбул была изменена с 25 на 30 июля. Однако "Шаману" сообщили об этом только накануне вылета, приказав уничтожить старые билеты, которые могли бы выдать украинский след в этой истории. Спустя четыре дня россиян задержали.

"Тут можно только предположить, что белорусские спецслужбы уже находились в тесном контакте с украинскими, получив от них информацию о заезде "диверсантов". Не зря же Александр Лукашенко 24 июля во время посещения бригады спецназа обмолвился об "иностранных ЧВК", которые собираются наводить в Белоруссии беспорядки", - рассуждают журналисты "Комсомолки".

Издание приходит к выводу, что украинским спецслужбам удалось создать фейковый проект, которым "намеревались одним выстрелом задеть не только ЧВК "Вагнер", но и ударить по российско-белорусским отношениям".

В конце июля власти Белоруссии сообщили о задержании 33 российских граждан. В Минске заподозрили их в подготовке массовых беспорядков в республике. В России обвинения белорусской стороны отвергли. В МИД заявили, что задержанные россияне следователи транзитом через Минск в другую страну.

Ранее стало известно, что Украины потребовала от Минска выдачи 28 человек, девять из которых имеют украинское гражданство. Они якобы принимали участие в конфликте в Донбассе. Вопрос об экстрадиции накануне Александр Лукашенко и Владимир Зеленский обсудили по телефону.

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