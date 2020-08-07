Российские спасатели извлекли тела трех погибших из-под завалов в Бейруте

Территорию обследуют с собаками

В Бейруте российские врачи приняли первых пациентов в аэромобильном госпитале, развернутом за считанные часы у стен городского стадиона. Пострадавших лечат высококвалифицированные медики. Они прибыли в столицу Ливана в составе гуманитарной миссии, помощь оказывается по поручению президента Владимира Путина.

Москва направила 5 самолетов со спасателями и спецоборудованием. Уже приступили к работе и специалисты Роспотребнадзора - в лаборатории проводят тесты на наличие коронавируса. А отряд "Центроспас" сейчас в порту Бейрута - его сотрудники обследуют завалы и ищут выживших, передает "ТВ Центр".

В списках пропавших без вести десятки людей, точное их число до сих пор неизвестно. Работы ведутся и на территории почти полностью разрушенного элеватора. Первыми начали поиск кинологи. Уже известно, что спасатели извлекли из-под завалов тела троих погибших.

"В данный момент группа спасателей - первая смена приступила к обработке указанных точек собаками, происходит сейчас расширение щелей между плитами и их осмотр", - сообщил руководитель спасательной группировки отряда "Центроспас" заместитель начальника отряда по поисково-спасательной работе Игорь Акмаев.

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