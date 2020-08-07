ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские спасатели извлекли тела трех погибших из-под завалов в Бейруте

08:14
  • пятница
  • 07 августа 2020

Территорию обследуют с собаками

В Бейруте российские врачи приняли первых пациентов в аэромобильном госпитале, развернутом за считанные часы у стен городского стадиона. Пострадавших лечат высококвалифицированные медики. Они прибыли в столицу Ливана в составе гуманитарной миссии, помощь оказывается по поручению президента Владимира Путина.

Москва направила 5 самолетов со спасателями и спецоборудованием. Уже приступили к работе и специалисты Роспотребнадзора - в лаборатории проводят тесты на наличие коронавируса. А отряд "Центроспас" сейчас в порту Бейрута - его сотрудники обследуют завалы и ищут выживших, передает "ТВ Центр".

В списках пропавших без вести десятки людей, точное их число до сих пор неизвестно. Работы ведутся и на территории почти полностью разрушенного элеватора. Первыми начали поиск кинологи. Уже известно, что спасатели извлекли из-под завалов тела троих погибших.

"В данный момент  группа спасателей - первая смена приступила к обработке указанных точек собаками, происходит сейчас расширение щелей между плитами  и их осмотр", - сообщил руководитель спасательной группировки отряда "Центроспас" заместитель начальника отряда по поисково-спасательной работе Игорь Акмаев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Российские спасатели в Бейруте
Российские спасатели в Бейруте
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.