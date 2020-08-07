Трамп подписал указ о мерах против TikTok

Ранее Пекин призвал Белый дом прекратить давление на китайские компании

Дональд Трамп подписал указ о запрете любых сделок с владельцем китайского приложения TikTok. В документе, который вступит в силу в конце сентября, подчеркивается, что США должны принять эти жесткие меры для защиты национальной безопасности.

Якобы TikTok собирает данные, которые позволяют КНР отслеживать федеральных служащих, и использовать их для шантажа и даже промышленного шпионажа. Те же самые запреты по тем же самым причинам вводятся США и в отношении владельца китайского мессенджера - WeChat.

Кроме того, администрация Белого дома готовит еще ряд ограничений для Пекина. Так Wall Street Journal сообщает, что с 2022 года китайские компании, чьи акции торгуются на американских биржах, должны будут предоставлять бухгалтерскую отчетность, и финансовые институты США будут проводить аудиторские проверки этих фирм.

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