ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп подписал указ о мерах против TikTok

08:29
  • пятница
  • 07 августа 2020

Ранее Пекин призвал Белый дом прекратить давление на китайские компании

Дональд Трамп подписал указ о запрете любых сделок с владельцем китайского приложения TikTok. В документе, который вступит в силу в конце сентября, подчеркивается, что США должны принять эти жесткие меры для защиты национальной безопасности.
Борьба США и Китая: Трамп выдвинул ультиматум Tik Tok

Якобы TikTok собирает данные, которые позволяют КНР отслеживать федеральных служащих, и использовать их для шантажа и даже промышленного шпионажа. Те же самые запреты по тем же самым причинам вводятся США и в отношении владельца китайского мессенджера - WeChat.

Кроме того, администрация Белого дома готовит еще ряд ограничений для Пекина. Так Wall Street Journal сообщает, что с 2022 года китайские компании, чьи акции торгуются на американских биржах, должны будут предоставлять бухгалтерскую отчетность, и финансовые институты США будут проводить аудиторские проверки этих фирм.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.