Во Франции освобождены захваченные в банке заложники

Какие требования выдвигал захватчик?

Во французском Гавре задержан мужчина, который захватил заложников в отделении банка. Все находившиеся в здании сотрудники освобождены. По предварительным данным, пострадавших нет.

Переговоры с преступником продолжались несколько часов после того, как около шести вечера он вошёл в здание и захватил в заложники 6 человек. Одному из них удалось сбежать. Затем в ходе переговоров преступник отпустил троих. О его требованиях полиция не сообщала.

Но СМИ утверждают, что мужчина потребовал освободить палестинских детей, которых удерживают в тюрьмах Израиля. А также разрешить свободный доступ для мусульман младше 40 лет к мечети Аль-Акса в Иерусалиме, пишет kp.ru. Есть сведения, что захватчик находится в полицейских списках как человек, подверженный влиянию радикальных идей. Кроме того, он наблюдался в психиатрическом учреждении.

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