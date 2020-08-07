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Композитор Александр Журбин отмечает 75-летие

08:47
  • пятница
  • 07 августа 2020

Он автор музыки для множества фильмов, балетов и мюзиклов

Автор первой отечественной рок-оперы, мюзиклов, балетов, симфоний, музыки к кинофильмам и песням Александр Журбин отмечает юбилей. В пятницу композитору исполняется 75. Его произведения в репертуарах Большого театра и многих эстрадных исполнителей. А фестиваль под знаковым названием "Серьезно и легко", запланированный на осень, готовит сразу несколько мировых премьер. Он будет посвящен юбиляру.

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой (см. видео).

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Композитор Александр Журбин
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