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Названо условие, при котором Россия использует ядерное оружие

08:32
  • пятница
  • 07 августа 2020

Об этом рассказали в Минобороны

Россия может применить ядерное оружие в том случае, если против нее или ее союзников задействуют оружие массового поражения. Речь идет в том числе о баллистических ракетах. Об этом говорится в статье в газете "Красная звезда", которую написали начальник управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба, полковник Александр Хряпин. 
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Авторы статьи отметили, что о ракетном нападении российские военные узнают заблаговременно благодаря системе предупреждения.

"Информация о старте ракеты в автоматическом режиме будет доведена до военно-политического руководства России, которое в зависимости от складывающейся обстановки определит масштаб ответных действий ядерных сил", - говорится в статье. 

В ответ на агрессию, которую сочтут попыткой уничтожения государства, Россия может нанести по территории противника ядерный удар. 

Стерлин и Хряпин также написали, что аннулирование Договора о нераспространении ядерного оружия и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний может запустить новую гонку ядерных вооружений. В этом случае увеличится число стран, которые обладают ядерным оружием. Это может поставить под угрозу мировую стабильность.

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