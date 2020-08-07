Число зараженных коронавирусом в мире превысило 19 миллионов

Почти 5 миллионов из них – в США

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 19 миллионов. Почти 11 с половиной миллионов выздоровели. Последние данные по ситуации с COVID-19 опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.

В университете подсчитали, основываясь на информации международных организаций, федеральных и местных властей, что зараженных коронавирусом в мире на утро 7 августа - 19 007 938. Количество жертв коронавируса зха время пандемии достигло 713 406 человек. Выздоровели от связанных с COVID-19 заболеваний 11 482 467 пациентов.

По-прежнему больше всего инфицированных коронавирусом в США - 4 881 974. На втором месте Бразилия, где число зараженных приблизилось вплотную к 3 миллионам, на третьем – ИндияЮ где выявлено почти 2 миллиона случаев.

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