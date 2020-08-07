Раскрыт секрет правильного хранения чая

Чай - крайне уязвимый продукт

Специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов рассказал, что листовой чай хранится не больше года. В открытой таре срок годности еще меньше.

Викулов описал, как портится чай. "Происходит окислительный процесс, разрушаются витамины, улетучиваются эфирные масла, аромат. Чай становится низкокачественным. Получается, после года хранения остается некий чайный напиток, но пользы от него совсем немного", - цитирует специалиста radiosputnik.ria.ru.

Владимир Викулов посоветовал хранить чай в герметичной таре – керамической, стеклянной, ну или хотя бы металлической. В картонной таре чай можно хранить всего несколько недель.

По словам эксперта, чай - крайне уязвимый продукт, который восприимчив к посторонним запахам и влажности.

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