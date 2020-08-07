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Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии

09:39
  • пятница
  • 07 августа 2020

Личности преступников установлены

В Ингушетии проведена контртеррористическая операция, в ходе которой двое бандитов нейтрализованы и один задержан. Об этом сообщает "ТВ Центр".
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По сообщению НАК, они были обнаружены в частных домах в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района. На предложение сдаться преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

В ходе короткой перестрелки двое бандитов убиты, один задержан. На месте обнаружены оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство.

"Бандиты, личность которых установлена, намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности на территории республики. Потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - сообщил представитель Информационного центра НАК Александр Поляков.

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