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Москвичи могут принять участие в бесплатных тренировках от НКО

08:56
  • пятница
  • 07 августа 2020

Санитарные правила соблюдены

Некоммерческие организации столицы предлагают москвичам присоединиться к бесплатным тренировкам и спортивным мероприятиям. В их числе фестивали, благотворительные забеги, занятия для людей с особенностями здоровья и лекции о здоровом образе жизни.

"Благодаря НКО десятки тысяч москвичей регулярно занимаются физкультурой и спортом. Сейчас более 100 некоммерческих организаций, которые развивают это направление, возвращаются к привычному режиму работы. Разумеется, с соблюдением всех санитарных правил", - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В частности, возобновились тренировки Детской следж-хоккейной лиги - единственной организации в Москве, которая занимается развитием адаптивного хоккея. Команды детей с синдромом Дауна и другими ментальными особенностями вернулись на лед. Проект "Особый хоккей для особенных людей" был запущен в октябре 2019 года и был поддержан грантом мэра Москвы для социально ориентированных НКО.

Кроме того, к офлайн-работе вернулись 18 центров федерации "Йога-Практика". Инструкторы носят средства индивидуальной защиты, а помещения для занятий обрабатываются ультрафиолетовой лампой. Еще одна инициатива, поддержанная грантом, была запущена благотворительным фондом "Спорт для жизни". Социальный проект "Марафон в темноте" объединил незрячих людей, которые хотят заниматься бегом, и тех, кто готов им помогать. В рамках проекта готовят волонтеров-лидеров для незрячих бегунов.

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