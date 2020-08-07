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В России зафиксировали ажиотажный спрос на свадебные платья

09:04
  • пятница
  • 07 августа 2020

В июле он вырос почти на 40%

Резкий рост спроса на свадебные платья зафиксировали наблюдатели в России. В июле он подскочил сразу на 36%. По мнению экспертов, это говорит о том, что россияне "отошли" от карантина и занялись устройством личной жизни.
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"Динамика заметна и в соотношении с показателями прошлого года. В июле 2020 года жители России интересовались свадебными нарядами на 54% больше, чем в том же месяце в 2019. Это связано со сдвигом начала сезона - в 2020 году россияне начали готовиться к торжествам только в середине лета", - говорится в исследовании, которое провел сервис объявлений "Авито".

Средняя стоимость свадебного наряда в этом году также выросла, в июле свадебное платье обходилось россиянам в 9 380 рублей. В Москве цены значительно выше общероссийских - в среднем купить наряд можно за 13 090 рублей, а дешевле всего он в Челябинске - 6 820 рублей. Сильнее всего спрос вырос в Краснодаре и Саратове.

Большинство российских невест – более трети - интересовались размером 42-44 (S). В Омске и Тольятти более востребован размер 44-46 (M). А  размер 46-48 (L) – третий по популярности.

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