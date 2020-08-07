В Москве вылечились от коронавируса еще 1353 пациента

Последние данные сообщила заммэра столицы
Число жителей Москвы, вылечившихся от связанных с COVID-19 заболеваний, за сутки увеличилось на 1353. Последние данные по ситуации с коронавирусом в столице привела заместитель мэра Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 363 пациента", - сообщила Ракова журналистам.
Заммэра уточнила, что за время с начала пандемии общее число выздоровевших после коронавируса в Москве составило 187 576 пациентов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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