В Москве вылечились от коронавируса еще 1353 пациента

Последние данные сообщила заммэра столицы

Число жителей Москвы, вылечившихся от связанных с COVID-19 заболеваний, за сутки увеличилось на 1353. Последние данные по ситуации с коронавирусом в столице привела заместитель мэра Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 363 пациента", - сообщила Ракова журналистам.

Заммэра уточнила, что за время с начала пандемии общее число выздоровевших после коронавируса в Москве составило 187 576 пациентов.

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