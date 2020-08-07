Названа стоимость отдыха Джигана и Самойловой в Турции

Звездное семейство живет в Белеке

Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова, которые вырвались на море вместе с детьми и родственниками, поселились в роскошной вилле площадью 600 квадратных метров.

Как пишет starhit.ru, звездное семейство отдыхает в фешенебельной гостинице, где стандартный номер стоит от 60 тысяч рублей в сутки. За аренду виллы Джиган и Самойлова отдают не менее 450 тысяч рублей в сутки. В их распоряжении - пять спален, огромный балкон, бассейн, сауна и терраса.

На территории отеля есть аквапарк, несколько бассейнов, поля для гольфа и СПА-салон. Трое дочерей Джигана и Самойловой в восторге от отдыха. Они наслаждают вкусной едой, плескаются в бассейне, катаются на водных горках.

Последнее заграничное путешествие закончилось для рэпера неудачно. Будучи в США, он начал злоупотреблять алкоголем и запрещенными веществами, в результате чего едва не развелся с женой и попал в рехаб. Поклонники и друзья Джигана не устают шутить по этому поводу. "Давай, Вась, только без джетски [гидроцикл] и кокосов", - написал Тимати в комментариях под последним постом друга и коллеги.

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