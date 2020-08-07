ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роскосмос поспорил с Минфином о высадке на Луну

09:48
  • пятница
  • 07 августа 2020

Предмет дискуссии - лунный посадочный модуль

Финансирование проекта комплекса для высадки космонавтов на Луну стало предметом спора между Роскосмосом и Минфином. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, сообщив об этом, признал: окончательное решение – за президентом России.
Роскосмос запустил мобильное приложение для отбора в отряд космонавтов

"Сейчас у нас идут споры с Минфином, включать ли в программу разработку посадочного модуля или нет. У меня есть подозрения, что если его сейчас не вписать в программу, то его не будет вообще. В этом случае высадиться на Луну мы не сможем", - рассказал Рогозин.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что намерен защищать проект лунного посадочного модуля -  иначе, по его словам, лунную программу нельзя считать полноценной. Сейчас активно идут работы по созданию сверхтяжелой ракеты и космического корабля "Орел" для полета к спутнику Земли. Однако разработка взлетно-посадочного комплекса для высадки космонавтов на лунную поверхность не включена в космическую программу России до 2030 года, напомнил Рогозин в интервью РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Луна
Луна
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.