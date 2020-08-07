Роскосмос поспорил с Минфином о высадке на Луну

Предмет дискуссии - лунный посадочный модуль

Финансирование проекта комплекса для высадки космонавтов на Луну стало предметом спора между Роскосмосом и Минфином. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, сообщив об этом, признал: окончательное решение – за президентом России.

"Сейчас у нас идут споры с Минфином, включать ли в программу разработку посадочного модуля или нет. У меня есть подозрения, что если его сейчас не вписать в программу, то его не будет вообще. В этом случае высадиться на Луну мы не сможем", - рассказал Рогозин.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что намерен защищать проект лунного посадочного модуля - иначе, по его словам, лунную программу нельзя считать полноценной. Сейчас активно идут работы по созданию сверхтяжелой ракеты и космического корабля "Орел" для полета к спутнику Земли. Однако разработка взлетно-посадочного комплекса для высадки космонавтов на лунную поверхность не включена в космическую программу России до 2030 года, напомнил Рогозин в интервью РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"