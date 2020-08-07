Задержание россиян в Минске назвали провокацией спецслужб Украины

Следователи начали проверку

Скандальный арест российских граждан в Белоруссии оказался провокацией украинских спецслужб. Об этом пишет "Комсомольская правда", подчеркивая - операция была тщательно спланирована. И цель очевидна - подорвать российско-белорусские отношения. В новых данных уже разбирается Следственный комитет.

Решивших подзаработать на охране за рубежом россиян использовали, что называется, втемную. Источник "Комсомолки" в "компетентном ведомстве" рассказал, что все началось с подставного сайта для трудоустройства, где набирали людей с боевым опытом:

"На кандидатов с сирийского номера телефона выходил некий Сергей Петрович, который опрашивал соискателей относительно боевого опыта, делая акцент на участие в боевых действиях на Донбассе".

Сергей Петрович представлялся высокопоставленным сотрудником частной военной компании, что, разумеется, было вымыслом. Он набирал группу для поездки в Ливию. Затем якобы скончался, а уже собранной группе предложили отправиться в Венесуэлу по маршруту Москва-Минск-Стамбул-Гавана-Каракас. Это оказалось ловушкой.

"Организацией выезда группы в Беларусь занималось лицо, которое представлялось как Самарина Лариса Николаевна, якобы представитель компании Роснефть в Стамбуле. На самом деле, Самарина это виртуальное лицо. Но кто стоит за этими данными, мы уже установили. Как кстати и Сергея Петровича", - пишет издание.

Выезжая в столицу Белоруссии, люди не подозревали, что билеты уже перенесли на другую дату, а затем и вовсе аннулировали. Однако следы замести не удалось, и они привели в Киев:

"Билеты на выезд группы из Минска в Стамбул, как нами достоверно установлено, были приобретены 13 июля в представительстве компании "Турецкие Авиалинии" в Киеве. Чрез украинское туристическое агентство. Следы соответствующие остались в системе бронирования".

Официальное сообщение турецкой авиакомпании полностью это подтверждает. Отметки, свидетельствующие, что билеты были куплены на Украине, сохранились в базах данных. Сим-карты, с которых велись переговоры, оказались виртуальными, а договоры о найме, печати и подписи – подделкой. Но нашим спецслужбам удалось установить действующих лиц этой постановки и их мотивы:

"Целью данной операции украинских спецслужб, мы полагаем, являлся вывод граждан России на территорию Белоруссии и формирование у белорусской стороны мнения о том, что прибыли они в Минск для участия в массовых беспорядках в период президентских выборов".

То, что это была операция спецслужб Украины, косвенно подтвердил и президент Белоруссии в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Можно предположить, что информация от украинских спецслужб доходила до белорусской стороны в усеченном и выгодном Киеву виде. Очевидна и цель операции – удар по российско-белорусским отношениям. Однако еще не поздно исправить ситуацию и недавнее обращение Александр Лукашенко к гражданам – тому подтверждение.

"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно", - сказал Лукашенко.

Все материалы по этому делу уже переданы в Следственный комитет, который должен дать процессуально оценку этой провокации.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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