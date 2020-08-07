Москва оказывает финансовую поддержку малому и среднему бизнесу

Предприятия получают субсидии

Правительство Москвы расширило перечень субъектов малого и среднего бизнеса, которые смогут получить субсидии. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин. Теперь за помощью могут обратиться компании, работающие в сфере образования, культуры, развлечений и спорта. С начала года необходимые выплаты получили уже более 500 предпринимателей.

Здесь автоматизировано буквально все. Пока один прибор считает витамины и аминокислоты, другой производит дозирование – он точен до миллилитра. Лаборантам только остается подносить патроны – образцы. Остальное делают роботы, передает "ТВ Центр".

В эту лабораторию поступают анализы со всей страны. Среди клиентов - желающие похудеть или, наоборот, поправиться. Те, кто решил выяснить наличие генетических или аллергических заболеваний. С помощью высокотехнологических методов все можно подкорректировать, говорит гендиректор Павел Глаговский. Просто надо знать, что корректировать.

"Два года назад я весил 110 килограммов. И что я сделал - я обратил внимание на то, чем я занимаюсь много лет. Я измерил свои параметры и начал коррекцию. Питания, спорт, диеты. И вот я вешу 85 килограммов", - рассказал генеральный директор медицинской диагностической лаборатории Павел Глаговский.

Все это было бы невозможно без новейшего оборудования. Компания уже 16 лет увеличивает мощности. В штате больше сотни человек. Испортил планы коронавирус. Клиентов – нет, а кредиты – есть. Поддержало правительство Москвы. Компания получит субсидию. Только в первой половине этого года такую помощь выплатили десяткам предприятиям малого и среднего бизнеса. Причем, эти деньги выдают под конкретные вещи. Проценты по кредитам, выплаты правообладателю для приобретения франшизы, продвижение товаров и обучение сотрудников. Или компенсируют расходы на покупку оборудования, как здесь. Биоаналитическая лаборатория без вот таких специальных аппаратов просто не сможет работать. Он определяет лекарственные средства в образцах плазмы крови.

"Приборы очень дорогие. Одна такая штучка стоит порядка 15-20 миллионов рублей…", - рассказал генеральный директор и соучредитель биоаналитической лаборатории Василий Казей.

Для небольшой компании это неподъемная сумма. Вспомнили, что помощь им уже оказывали. Руководство уже обращалось в Московский фонд поддержки промышленности предпринимательства за льготным кредитом. Его дали всего под 2 процента.

Сюда приходят анализы продуктивных животных с ферм, с птицефабрик и предприятий, животных, которые скоро пойдут на убой. Их мясо поступит в продовольственные магазины и насколько оно будет безопасным для человека, выясняют здесь.

"Закупка оборудования требуется для того, чтобы нам была возможность расширить ту линейку заболеваний, которую мы можем увидеть, которую мы можем быстро продиагностировать", - отметила заведующая ветеринарной лабораторией Наталья Воронкова.

В середине июля стартовал второй этап заявочной компании. У тех, кто не успел ее подать еще есть время до 28 августа. Накануне на президиуме правительства Москвы был расширен и круг потенциальных получателей такой помощи – теперь ей могут воспользоваться и индивидуальные предприниматели в сфере образования, спорта и культуры.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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