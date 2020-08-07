Установлена неожиданная опасность риса

В нем есть мышьяк

Ученые Манчестерского и Салфордского университетов обнаружили, что частое употребление риса повышает риск возникновения проблем с сердцем и сосудами.

Как оказалось, рис может накапливать в себе мышьяк. Этот токсичный химический элемент даже в небольших дозах вреден для здоровья.

Исследователи установили, что 25% людей, которые регулярно употребляют рис, имеют высокие шансы заработать сердечно-сосудистые заболевания. "Повышенный риск для здоровья от употребления риса составляет около шести процентов", - пишет РИА Новости со ссылкой на исследование.

Специалисты посоветовали не налегать на рис. Свой рацион стоит разнообразить другими крупами, в том числе басмати и шлифованным рисом.

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