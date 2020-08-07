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Мишустин снял ограничения на госзакупки иностранных препаратов

10:27
  • пятница
  • 07 августа 2020

Речь идет о жизненно необходимых лекарствах

Ограничения на госзакупки иностранных препаратов для лечения лейкоза и лимфомы больше не действуют. Постановление об их отмене подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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"Речь идет о средствах из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Зарубежные медикаменты, включенные в этот список, не участвуют в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС", - сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее кабмин проиндексировал расходы на лекарства для льготников. Правительство увеличило сумму до 886 рублей в месяц, выделив на эти цели более 988 миллионов рублей. Право на бесплатные лекарства имеют более 20 категорий льготников.

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