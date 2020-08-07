В России за сутки выявлен 5241 случай заражения коронавирусом

Вылечились 7235 пациентов

В России за минувшие сутки выявили еще 5241 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 877135.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 686. В Подмосковье заболели еще 158 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 119 человек с коронавирусом. Из них 12— в Москве. С начала эпидемии в России умерли 14725 человек.

Вылечились от коронавируса 7235 человек, в том числе в Москве - 1353. Общее число выздоровевших достигло 683592.

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