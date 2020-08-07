Собянин подвел первые итоги поддержки малого и среднего бизнеса

Оборот МСП почти вернулся на докризисный уровень

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел первые итоги антикризисной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса столицы. По его словам, оборот МСП на потребительном рынке на прошлой неделе достиг 95% от значений марта.

"Малый и средний бизнес – основа экономики Москвы. Более 776 тысяч небольших предприятий, которые дают работу 2,7 миллионам человек и формируют свыше 20% городского бюджета. От пандемии коронавируса пострадали все отрасли московской экономики, но именно малый и средний бизнес принял на себя самый тяжелый удар. В помощь московскому бизнесу Правительство Москвы разработало несколько пакетов мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей", - написал мэр на своем сайте.

По словам Собянина, отсрочки по налогам и другим обязательным платежам были предоставлены автоматически и помогли предпринимателям пережить шоковый период "закрытых дверей". После снятия ограничений большинство предприятий малого и среднего бизнеса стали активно возвращаться к обычной работе. В то же время проблемы еще не закончились. Издержки быстро вернутся на прежний уровень, а на восстановление докризисного уровня спроса и доходов многим предпринимателям может потребоваться несколько месяцев или даже лет, полагает столичный мэр.

"Чтобы в этих условиях сохранить свой бизнес, предприниматели могут воспользоваться рядом мер поддержки, предназначенных для решения постковидных проблем низкого спроса. Прежде всего, мы договорились с крупнейшими банками о реализации беспрецедентной программы льготного кредитования. По ранее взятым кредитам городской бюджет взял на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Например, если до пандемии кредит был взят под 11%, то предприниматель будет платить 5%, а остальные проценты возьмет на себя бюджет", - сообщил Собянин.

По новым стабилизационным кредитам на финансирование текущей деятельности размер компенсационного платежа за субъекта МСП составит 8%. Реальная стоимость кредита для предпринимателя составит всего 3-7% годовых. Начиная с апреля, программой воспользовались уже 1529 компаний на сумму 28,4 миллиарда рублей. Еще 17 тысяч малых и средних предприятий ждут итогов рассмотрения заявки.

Не менее важной задачей мэр считает дать малому и среднему бизнесу возможность сохранить вкус к инновациям и развитию в условиях невысокого спроса и неопределенных перспектив. Для этой цели была запущена программ "13 субсидий". Она позволяет бизнесу компенсировать затраты на приобретение оборудования, инжиниринг, реализацию инновационного проекта, экспорт продукции за рубеж, участие в выставках и продвижение своей продукции через онлайн-площадки. За первые три месяца работы программы поддержку получили уже 572 предпринимателя. Еще несколько сотен заявок будет одобрено в ближайшие недели.

Кроме того, власти расширили программу. Претендовать на получение субсидий теперь сможет предприятия в сфере образования, культуры, организации досуга и развлечений, физкультуры и спорта, а также художественные галереи и арт-аукционы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"