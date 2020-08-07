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Муцениеце после развода с Прилучным сравнила любовь с поддельной сумкой

11:04
  • пятница
  • 07 августа 2020

Ей до сих пор больно

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце тяжело переносит развод с Павлом Прилучным. Как бы она ни старалась бодриться, ей одиноко и грустно. Это заметно по многочисленным видео, которые она выкладывает в соцсети. Артистка продолжает прокручивать в уме обстоятельства развода и размышлять о том, почему ее семейная жизнь потерпела крах.  
Карпович увидели за рулем джипа, на котором ездила Муцениеце

"Способность любви - так же редко дается людям, как и всякая одаренность. Как часто выдают за любовь - подделку. Это - как сумка, как бы подделка ни старалась, она всегда будет подделкой", - написала Муцениеце в Instagram. 

На днях звезда сказала, что Прилучный по-прежнему признается ей в любви. "Так он говорит, что до сих пор любит меня! Мне кажется, такого не бывает. Если ты любишь, то ты борешься за свою любовь. Правильно?" - сказала Муцениеце на своем шоу "Честный развод", куда она пригласила звезду "Битвы экстрасенсов" Викторию Райдос.

Поступок Прилучного, который бросил ее ради другой, знаменитость назвала предательством. "Он же меня выбрал и уверял, что это на веки веков, и я верила. Получается, это предательство", - заявила она. 

Напомним, Прилучный и Муцениеце развелись в июне. Вскоре после этого стало известно о романе Прилучного со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. Они вместе отдыхали в Крыму. По слухам, актриса поселилась в подмосковном особняке своего нового возлюбленного и ездит на машине, которую Прилучный когда-то подарил Муцениеце.

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