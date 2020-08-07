Московскую квартиру преподавателя ВШЭ обокрали на 6 миллионов

Преступники подобрали ключи к входной двери

Евро, болгарские левы и ювелирные изделия – с таким уловом ушли грабители из квартиры на юго-западе Москвы. Заявление о краже по адресу улица Вавилова, 55/7 поступило от жительницы столицы 6 августа. Сотрудники полиции установили, что преступник проник в квартиру, подобрав ключи к входной двери.

"Неизвестный, подобрав ключи к замку входной двери, проник в квартиру, где неустановленным предметом взломал сейф, из которого совершил кражу денежных средств в сумме 69 650 евро, 2 тысячи болгарских левов и ювелирных изделий. Материальный ущерб составил 6 321 908 рублей", - сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как стало известно агентству ТАСС, злоумышленник обокрал квартиру преподавателя Высшей школы экономики. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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