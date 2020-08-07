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Москва обогнала Петербург в рейтинге самых читающих городов России

11:31
  • пятница
  • 07 августа 2020

Самая популярная книга в Северной столице – "Тонкое искусство пофигизма"

Москва с большим отрывом обошла Санкт-Петербург в рейтинге самых читающих городов России. Рейтинг составил сервис MyBook в преддверии Всемирного дня книголюбов, который отмечается 9 августа.
Названы самые популярные книги в российских колониях

Как выяснилось, самая популярная книга у жителей столицы - бестселлер Джен Синсеро "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед". Читателям Санкт-Петербурга больше нравятся "Тонкое искусство пофигизма" и "Все хреново" Марка Мэнсона.

"В общем зачете по количеству прочитанных электронных и аудиокниг лидирует столица. В Москве в целом прочли и прослушали примерно в два раза больше книг, чем в Санкт-Петербурге, который занял второе место. Тройку лидеров замыкает Краснодар", - цитирует ТАСС данные исследования.

Чемпион по чтению, по версии MyBook, живет в Ангарске. За год пользователь прочел и прослушал более 2 300 книг. На втором месте – москвич с результатом в 2 057 книг.

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