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В Одесском порту обнаружено 10 тысяч тонн аммиачной селитры

12:02
  • пятница
  • 07 августа 2020

Власти утверждают, что груз опасности не представляет

Почти 10 тысяч тонн аммиачной селитры хранится на причалах порта в Одессе. Администрация утверждает, что взрывоопасный груз упакован в соответствии с международными правилами и никакой опасности не представляет.
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"После трагического взрыва в Бейруте в средствах массовой информации появилось предположение, что на одном из причалов порта "Пивденный" под открытым небом сохраняется 10 тысяч тонн аммиачной селитры. Администрация морского порта "Пивденный" официально опровергает эту информацию, так как она не соответствует действительности", - сообщается на странице порта в Facebook.

Власти заверяют, что аммиачная селитра в порту Одессы – фасованная. А опасно, якобы, только хранение ее навалом. Администрация утверждает, что перевалка груза осуществляется в соответствии с международными морскими правилами перевозки опасных грузов.

В порту Бейрута на днях взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Половина ливанской столицы – в руинах, погибли более 130 и пострадали около 5 тысяч человек. Более 300 тысяч жителей Бейрута остались без крова.

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