Минздрав сообщил, кто первым получит вакцину от коронавируса

Это медики и пожилые люди

В числе первых препарат от COVID-19 получат медицинские работники, а также люди пожилого возраста. Об этом сообщили в пятницу в Минздраве.

По данным ведомства, регистрация вакцины намечена на среду, 12 августа. "Сейчас идет последний этап, третий. Ее испытания — это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна быть безопасной", - сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.

Специалисты оценят эффективность препарата, когда будет сформирован популяционный иммунитет, передает РИА Новости сообщение Гриднева.

Ранее в Минобороны России отчитались о тестировании российской вакцины от COVID-19. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма у добровольцев не было выявлено. Как ожидается, массовая вакцинация населения начнется в октябре.

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