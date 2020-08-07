ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минздрав сообщил, кто первым получит вакцину от коронавируса

12:14
  • пятница
  • 07 августа 2020

Это медики и пожилые люди

В числе первых препарат от COVID-19 получат медицинские работники, а также люди пожилого возраста. Об этом сообщили в пятницу в Минздраве.
В России за сутки выявлен 5241 случай заражения коронавирусом

По данным ведомства, регистрация вакцины намечена на среду, 12 августа. "Сейчас идет последний этап, третий. Ее испытания — это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна быть безопасной", - сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.

Специалисты оценят эффективность препарата, когда будет сформирован популяционный иммунитет, передает РИА Новости сообщение Гриднева.

Ранее в Минобороны России отчитались о тестировании российской вакцины от COVID-19. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма у добровольцев не было выявлено. Как ожидается, массовая вакцинация населения начнется в октябре.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.