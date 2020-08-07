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Семья Заворотнюк узнала результаты теста на коронавирус

12:01
  • пятница
  • 07 августа 2020

Родные хотят максимально обезопасить актрису

Родственники Анастасии Заворотнюк сдали тест на COVID-19 после того, как заболела дочь актрисы. У Анны поднялась температура, появились кашель и заложенность носа. 
Заболевшая дочь Заворотнюк сдала тест на коронавирус

К счастью, все обошлось. Анна Заворотнюк вышла на связь с поклонниками, как только получила результаты анализов. "Отрицательный! А завтра еще один будет готов, чтоб наверняка", - цитирует Анну eg.ru

По ее словам, она чувствует себя гораздо лучше. Температура спала. Анна Заворотнюк пожаловалась только на кашель и заложенность носа. 

Также стало известно, что все родные Заворотнюк на всякий случай проверились на коронавирус. У всех отрицательные тесты. 

Болезнь сильно встревожила Анну. Она решила запереться в комнате, чтобы не разнести заразу по дому. Вероятно, девушка больше всего боялась заразить бабушку, которая находится в группе риска, и больную маму, которая борется с раком мозга.

Где сейчас находится звезда сериала "Моя прекрасная няня", точно не известно. По одной версии, она живет с родными в подмосковном особняке, по другой - в скором времени должна вернуться из США на родину. В любом случае Анна хотела уберечь маму от вируса. 

Вскоре после публикации этой новости Анна Заворотнюк сообщила в соцсети, что второй ее тест на COVID-19 тоже дал отрицательный результат. "Я так рада, очень боялась, что кого-то могла заразить до того, как проявились симптомы. Но признаюсь честно, я была уверена, что это именно он", - написала Анна. 

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