Семья Заворотнюк узнала результаты теста на коронавирус

Родные хотят максимально обезопасить актрису

Родственники Анастасии Заворотнюк сдали тест на COVID-19 после того, как заболела дочь актрисы. У Анны поднялась температура, появились кашель и заложенность носа.

К счастью, все обошлось. Анна Заворотнюк вышла на связь с поклонниками, как только получила результаты анализов. "Отрицательный! А завтра еще один будет готов, чтоб наверняка", - цитирует Анну eg.ru.

По ее словам, она чувствует себя гораздо лучше. Температура спала. Анна Заворотнюк пожаловалась только на кашель и заложенность носа.

Также стало известно, что все родные Заворотнюк на всякий случай проверились на коронавирус. У всех отрицательные тесты.

Болезнь сильно встревожила Анну. Она решила запереться в комнате, чтобы не разнести заразу по дому. Вероятно, девушка больше всего боялась заразить бабушку, которая находится в группе риска, и больную маму, которая борется с раком мозга.

Где сейчас находится звезда сериала "Моя прекрасная няня", точно не известно. По одной версии, она живет с родными в подмосковном особняке, по другой - в скором времени должна вернуться из США на родину. В любом случае Анна хотела уберечь маму от вируса.

Вскоре после публикации этой новости Анна Заворотнюк сообщила в соцсети, что второй ее тест на COVID-19 тоже дал отрицательный результат. "Я так рада, очень боялась, что кого-то могла заразить до того, как проявились симптомы. Но признаюсь честно, я была уверена, что это именно он", - написала Анна.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"