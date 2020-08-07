Собянин расширил перечень получателей субсидий для предпринимателей

Бизнесу доступны 13 видов субсидий

Сергей Собянин расширил круг получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса.

Теперь получить субсидии могут предприятия и индивидуальные предприниматели, работающие в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования, культуры, организации досуга и развлечений, физкультуры и спорта, а также художественные галереи и арт-аукционы. В этих отраслях в Москве насчитывается около 28 тысяч представителей малого и среднего бизнеса.

Ранее претендовать на получение субсидий могли малые и средние предприятия, занятые в сферах услуг, общественного питания, гостиничного хозяйства, науки, промышленности, IT-отрасли, а также социальные предприниматели.

Бизнесу доступны 13 видов субсидий. В частности, предприниматели смогут компенсировать расходы на приобретение или лизинг оборудования, коммунальные платежи, проценты по кредитам, выплаты правообладателю для приобретения франшизы, инжиниринг, экспорт продукции (так называемый экспортный кешбэк), участие в выставках, продвижение товаров онлайн, оплата услуг сервисов доставки еды, обучение сотрудников и другое.

С момента начала работы программы "13 субсидий" заявки на их получение подали 4,2 тысячи представителей МСП, их которых одобрены 572 на сумму свыше 700 миллионов рублей. На рассмотрении находится более тысячи заявок на сумму около 2,1 миллиарда рублей.

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