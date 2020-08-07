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Депутат Мосгордумы Мария Киселева: Экологические преимущества столицы нужно развивать

12:38
  • пятница
  • 07 августа 2020

Предела совершенству нет

Экологическая обстановка в большинстве районов Москвы оценивается от благоприятной до удовлетворительной и приемлемой. Это следует из рейтинга одной из российских компаний по экологической экспертизе, в который вошли 125 районов столицы и 21 поселение ТиНАО.

Территории столицы оценивались по 11 параметрам, в числе которых - площадь зеленых насаждений и парков, наличие водоемов, загруженность шоссе по территории и границе районов, наличие промышленных зон и крупных предприятий, мусорных полигонов или очистных сооружений и прочее. В пределах МКАД лучшими и наиболее благоприятными территориями признаны Строгино, Крылатское, Хорошево-Мневники, Сокольники, Измайлово, Ивановское, Обручевский и Ясенево.

Комментируя выводы экспертов, депутат Мосгордумы Мария Киселева, в избирательный округ которой вошли Строгино и Крылатское, назвала рейтинг обоснованным, но субъективным.

"Любой рейтинг - это всего лишь идеальная абстрактная модель, а жизнь - это нечто другое, где ничто не бывает идеальным и безупречным. Кто-то сетует на недостаток парков и зелёных зон - а кто-то на неудобство трафика или недостаточную доступность инфраструктуры. Поэтому то, над чем работать, найдётся всегда. Так уж устроен человек. Москвичам, дома которых оказались в  районах с едва-едва приемлемым уровнем экологической привлекательности, стоит смотреть на подобные рейтинги с частичкой здравого рационального скептицизма", - сказала Киселева в интервью "Аргументам и фактам". Депутат добавила, что пределов совершенству нет, потому результаты нужно развивать.

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