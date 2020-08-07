Алена Рапунцель обратилась к психологу после разрыва с бойфрендом

Экс-звезда "Дома-2" ощущает душевную пустоту

Алена Рапунцель, которая недавно покинула шоу "Дом-2", решила обратиться за психологической помощью. Она тяжело переносит расставание с Максимом Колесниковым, сбежавшим от нее на телестройку.

Недавно Рапунцель и Колесников покинула "Дом-2", чтобы строить отношения в реальной жизни. Они сняли просторную квартиру и задумались о собственном бизнесе. Однако возлюбленные недолго прожили вместе. Колесников вернулся на "Дом-2", объявив, что не может жить под одной крышей с мамой Рапунцель. Между тем Алена обвинила Максима в измене. По ее словам парень одалживал у нее деньги и даже "спасибо" ни разу не сказал.

"Сейчас морально тяжко, внутри пустота. Чувство, что в душе прошло цунами и выжила только я. Сейчас буду работать с психологом, мне срочно нужно собрать себя по частям", - поделилась Алена Рапунцель с подписчиками в Instagram.

Неделю назад Колесников опубликовал в соцсети фото с Рапунцель и ее сыном. "Мы ссоримся, ругаемся, деремся, все потому что любим", - подписал он снимок. Поклонники пары надеются, что нынешняя ссора тоже закончится примирением.

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