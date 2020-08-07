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Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 154

12:30
  • пятница
  • 07 августа 2020

Пострадавших осматривают российские врачи

Жертвами взрыва, превратившего в руины почти половину ливанской столицы, стали 154 человека. Число погибших может вырасти – разбор завалов продолжается, сообщает телеканал "Скай ньюс - Арабия".
Российские спасатели извлекли тела трех погибших из-под завалов в Бейруте

Взрывы прогремели в портовой зоне Бейрута 4 августа. Взрывная волна разрушила здания, выбила окна и двери. Повреждено здание международного аэропорта и нескольких посольств. Звук взрыва был слышен даже на Кипре.

По данным ливанских властей, взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Пострадали около 5 тысяч человек, более 300 тысяч жителей Бейрута остались без крова. Вблизи зоны ЧП развернут аэромобильный госпиталь МЧС России. Российские медики оказывают помощь пострадавшим в круглосуточном режиме.

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