Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 154

Пострадавших осматривают российские врачи

Жертвами взрыва, превратившего в руины почти половину ливанской столицы, стали 154 человека. Число погибших может вырасти – разбор завалов продолжается, сообщает телеканал "Скай ньюс - Арабия".

Взрывы прогремели в портовой зоне Бейрута 4 августа. Взрывная волна разрушила здания, выбила окна и двери. Повреждено здание международного аэропорта и нескольких посольств. Звук взрыва был слышен даже на Кипре.

По данным ливанских властей, взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Пострадали около 5 тысяч человек, более 300 тысяч жителей Бейрута остались без крова. Вблизи зоны ЧП развернут аэромобильный госпиталь МЧС России. Российские медики оказывают помощь пострадавшим в круглосуточном режиме.

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