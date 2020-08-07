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Москвичей предупредили о рекордно высоком давлении

12:53
  • пятница
  • 07 августа 2020

Превышен показатель 1996 года

В Москве установлен новый рекорд атмосферного давления для 7 августа. Самое высокое значение было зафиксировано в 1996 году. Теперь он, по данным Московского метеобюро, превышен.
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"В 6 часов утра атмосферное давление в Москве, на ВДНХ, повысилось до 1006,3 гПа (755 миллиметров ртутного столба), что равняется значению самого высокого давления для этого дня, которое наблюдалось в 1996 году. Стараниями антициклона давление продолжало расти, и в 9 утра оно составило 1007,1 гПа (755,5 миллиметров ртутного столба)", - сообщили синоптики.

Специалисты подчеркивают: это новый метеорологический рекорд.

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