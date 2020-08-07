В Бейруте продолжают искать людей под завалами в порту

Десятки человек считаются пропавшими без вести

Количество жертв страшного взрыва в Бейруте уже превысило 150 человек. Об этом сообщили власти Ливана. Пострадавших - около 5 тысяч, при этом 120 находятся в тяжелом состоянии. Местные врачи с такими объемами не справляются. Ликвидировать последствия помогает наша группировка МЧС, развернутая в кратчайшие сроки.

Российские врачи принимают жителей Бейрута в своём аэромобильном госпитале, развёрнутом буквально за день. Оказывают помощь тем, кто не смог получить её в местных больницах. А они переполнены: общее число пострадавших - около пяти тысяч человек. Местные врачи выбиваются из сил, так что поддержка российских специалистов как нельзя кстати. Работают в круглосуточном режиме и отряды "Центроспаса" - в три смены, по 20 человек в каждой бригаде. Наши спасатели обнаружили тела ещё трёх погибших. Но выжившие под завалами ещё могут быть. Основная надежда на успешную работу кинологов.

По данным ливанских властей, общее число жертв страшного взрыва превысило 150 человек. Разрушения в городе - катастрофические. Критические повреждения получила больница Бейрута.

"Больницу больше нельзя использовать. Инженеры сказали, что конструктивные элементы здания повреждены, а это может привести к обрушению. Придётся переезжать в другое место", - говорит управляющая больницей Карлин Такер.

Те горожане, кому посчастливилось не пострадать от самого взрыва, считают убытки, ищут на руинах уцелевшие вещи. Без крова остались около 300 тысяч человек.

"Люди потеряли свои дома, потеряли семьи. Многие лишились бизнеса. Как им теперь зарабатывать деньги, платить за дом и за школу? Они нуждаются в помощи, у них больше нет денег, и мы стараемся им помочь", - говорит житель Бейрута Фуад Микати.

По делу о взрыве уже задержано 16 чиновников таможенной службы и администрации порта, включая его начальника. По предварительной версии, причиной трагедии стала детонация почти трёх тысяч тонн аммиачной селитры. Её конфисковали ещё 6 лет назад, но хранили на портовом складе. В пожаре уничтожено и множество продовольственных запасов. На фоне и без того тяжёлого экономического положения Ливана, на улицах Бейрута снова митинги протеста. Граждане вновь требуют отставки правительства. Для разгона демонстрации полиция применила слезоточивый газ. Помощь Ливану сейчас оказывают разные страны. В Тунисе прошла акция в память о жертвах взрыва. В Бразилии этой ночью статуя Христа была в цветах ливанского флага. В Санкт-Петербурге и в Москве погасли огни на телевышке и Останкинской башне.

"ТВ Центр".

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