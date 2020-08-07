На заседании по делу Ефремова адвокаты устроили перепалку

Заседание получилось коротким, но напряженным

В Пресненском суде Москвы в пятницу давали показания свидетели по делу Михаила Ефремова. Те, кто видел, что делал артист сразу после смертельного ДТП, в каком состоянии он был, и главное - вел ли Ефремов машину сам - или это был некто, кого он с таким упорством не желает вспоминать? Этот момент защита потерпевших сейчас считает ключевым.

Сегодняшний судебный день начался с очередного перфоманса эпатажного адвоката, представляющего потерпевшую сторону. Александр Добровинский приехал к зданию суда на электросамокате. Как сказал, взял его напрокат за 6 рублей в минуту. Такое средство передвижения выбрал после якобы упреков в его адрес относительно слишком дорогостоящих автомобилей.

Впрочем, "Роллс-Ройс" адвоката все равно ехал за своим хозяином. В нем везли документы, необходимые для сегодняшнего заседания. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, в свою очередь, был немногословен. На все вопросы журналистов перед заседанием отвечал коротко, передает "ТВ Центр".

В суде по видеосвязи сегодня выступал Роман Шрамко. Он был пассажиром машины, ехавшей по Садовому кольцу за джипом Ефремова. Накануне показания давал его приятель, сидевший за рулем, и оба выступления оказались идентичны. Они несколько раз чуть было не врезались в джип из-за неадекватных действий его водителя. Ну а после ДТП лично видели, как из-за руля внедорожника вытащили именно Михаила Ефремова. Также сегодняшний свидетель отметил такой факт, что после аварии актёр очень сокрушался по поводу своей разбитой машины. Его адвокат заявил: все это выдумки. Раньше свидетели якобы говорили совершенно другое.

Еще в пятницу выступала Екатерина Захарова. Впрочем, она не видела, кто именно был за рулем джипа. На заседании несколько раз вспыхивали словесные перепалки между адвокатами. Оказывается, коллега Александра Добровинского Анна Бутырина раньше работала вместе с адвокатом Ефремова Эльманом Пашаевым. И расстались они не очень хорошо.

Что касается самого Ефремова, то за целый день журналисты не услышали от него ни слова. Позиция защиты остается неизменна. Актер находился в своем автомобиле, но в момент аварии за рулем был не он. Кто именно – он не знает, потому что не помнит по причине сильного опьянения. В крови у Ефремова нашли как алкоголь, так и следы наркотиков.

Сегодняшний судебный день получился коротким. Участники процесса выслушали показания двух свидетелей и на этом решили ограничиться. Запланированный допрос третьего очевидца не состоялся – он не смог прийти. Очередное заседание – на следующей неделе во вторник.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"