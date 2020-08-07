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Пьяный водитель каршеринга устроил ДТП на МКАД

15:04
  • пятница
  • 07 августа 2020

Мужчину задержали

На МКАД в пятницу рано утром ДТП устроил пьяный водитель за рулем каршеринга. Машина выехала на кольцевую с Осташковского шоссе, но почему-то поехала не по ходу движения, а против. Всё это попало на камеры наблюдения и регистраторы других машин, передает "ТВ Центр".

Впрочем, такая поездка длилась недолго. Через несколько километров, в районе Ярославского шоссе "Фольксваген Поло" лоб в лоб столкнулся с "Хондой", в которой, по некоторым данным, ехала целая семья. Очевидцы уверяют, что предполагаемый виновник пытался скрыться с места аварии, но другие водители его задержали.

"В результате ДТП пострадал водитель "Хонды", который был госпитализирован.  Установлено, что водитель автомобиля с краткосрочной арендой находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлены административные материалы", - отметил дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве Аркадий Баширов.

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