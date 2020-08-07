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Москвичи решат судьбу монорельса

15:07
  • пятница
  • 07 августа 2020

Скоро пройдет голосование

Закрывать ли монорельс на северо-востоке города, решат москвичи. Голосование в ближайшее время начнётся на Едином транспортном портале, сообщает "ТВ Центр".

Монорельс существует уже 16 лет. За последние годы его пассажиропоток серьезно снизился - почти с 5 миллионов пассажиров в 2015 году до полутора миллионов в 2019-м. Примерно столько МЦК перевезло за три рабочих дня на прошлой неделе.

Сейчас поезда монорельса ходят раз в полчаса, а загрузка в час пик около 10 процентов. В Дептрансе насчитали 39 постоянных пассажиров при затратах на обслуживание в 800 миллионов рублей в год. К тому же, капитального ремонта на монорельсе ещё ни разу не было, а он уже необходим. Кроме того, таких вагонов, как на монорельсе, нет в производстве ни в России, ни в Европе. В общем, как отметили в департаменте транспорта, решение о будущем монорельса будет "крайне непростым".

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