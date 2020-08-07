Спектакли, выставки и экстрим: куда сходить в Москве в выходные

В столице пройдет много мероприятий

Увидеть азбуку русского Леонардо да Винчи, узнать, как пандемия изменила мир, поддержать российских гребцов и взлететь с Воробьевых гор. Москва готова к выходным. Найти себе развлечения по вкусу сможет каждый. А театрам так не терпится поделиться своими премьерами, что многие открывают сезон раньше обычного.

В театре "Мастерская Петра Фоменко" готовы расцеловать каждого зрителя. Долго ждали встречи. И необычно рано начинают сезон. Новостей много - Полина Агуреева репетирует сложный многонаселённый спектакль "Тысяча и одна ночь". В марте уже была готова постановка режиссера Ивана Поповски "Молли Суини" - её мечтают показать публике. Да и недавнюю премьеру "Седьмой подвиг Геракла" из-за пандемии еще мало кто видел.

А в Музее Русского зарубежья - выставка, посвященная юбилею Александра Бенуа - его не случайно называли русским Леонардо да Винчи. Личность - многогранная. Художник, иллюстратор книг, искусствовед, создатель театральных костюмов и декораций.

Он известен многим как участник легендарного объединения "Мир искусства", без его декораций невозможно представить балетные спектакли "Русских сезонов" Сергея Дягилева. А еще он режиссер. И заботливый отец. Необычную Азбуку создал для сына Николеньки.

"Каждой букве тут соответствует сюжет, и это сюжетные картинки, которые можно долго рассматривать, это не просто Баба Яга, это не просто буковка "у", это не просто ураган, это будет целая сценка жанровая", - рассказала ведущий научный сотрудник Музея русского зарубежья Дарья Жмырёва.

Жизнь, как она есть, на фестивале документального кино. Фильмы про Бэнкси и поколение Греты Тунберг. Оказывается, не только она готова прогуливать школу ради спасения планеты от экологической катастрофы. За ней - сотни тысяч ровесников, уверенных, что мир устроен несовершенно. Одна из главных премьер фестиваля - альманах "Весна". Четырнадцать зарисовок, снятых во время карантина.

"Каждый из режиссеров в короткой главе рассказывает историю одного персонажа, чаще всего, это представители креативного класса - будь то книгоиздатели или музыканты, или люди, записывающие подкасты, и все они по-своему переосмысляют пандемию и то, что с ними случилось за это время", - рассказала управляющий директор фестиваля Алёна Бочарова.

А еще документалистам интересны и истории сексуальных преступлений, которые совершают могущественные мужчины из мира шоу-бизнеса, и истории нью-йоркских букинистов, монахов-воинов, или скейтбордистов.

И у любителей экстрима есть возможность незабываемо провести выходные. В открывшемся на Воробьевых горах скайпарке. В полёте над лесом, рекой. Со скоростью - 60 километров в час. Всё оборудование накануне таких полетов тщательно проверяют. Система испытана годами и довольно проста. Одновременно стартовать могут трое. И дальше - раскинутые руки, ветер в лицо, шикарная панорама Москвы. Полёт с Воробьевых гор до крыши канатной дороги в Лужниках длится одну минуту. Но впечатлениями можно делиться долго.

Как и после посещения Большой Московской регаты. В этом году в ней участвуют 500 спортсменов из четырех стран. Для российских гребцов младше 23 лет - это традиционный отбор в национальную сборную. Для всех остальных - возможность снова после долгого отсутствия соревнований почувствовать вкус победы. А для зрителей это, прежде всего, захватывающее и красивое зрелище.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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